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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanına ceza

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 24 Haziran 2020 15:53
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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanına ceza

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Zırığ'ın da bulunduğu tutuksuz yargılanan 79 sanık katılmadı. Duruşmada, sanıkların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Söz alan sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı.

Heyet, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aralarında eski belediye başkanları, siyasi parti üyeleri ve meclis üyelerinin de bulunduğu 67 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Heyet 11 sanığın ise beraatine karar verdi.

Ceza verilen tüm sanıkların ayrıca yurt dışı çıkış yasaklarının da devamına hükmedildi.

Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyordu.
Anadolu Ajansı
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