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MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.
 24 Haziran 2020 16:08
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MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.

2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgisi Sonucu Oluşan Alan Bazlı Taban Puanlar

Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
Memurlar.Net
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