MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.
|24 Haziran 2020 16:08
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları açıkladı.
2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgisi Sonucu Oluşan Alan Bazlı Taban Puanlar
Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
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