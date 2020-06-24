Hülya Avşar'ın skandal sözleri tepki çekti! Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum
Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.
|24 Haziran 2020 16:12
|Yazdır
Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile birlikte yemeğe çıktı. Daha önce maskesiz bir şekilde sahilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.
Magazin muhabirleriyle sohbet eden Hülya Avşar'ın yaptığı skandal açıklamalarla tepki çekti. Avşar: "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış.
O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullandı.
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Şarkıcı Alişan kaza yaptı... Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi
24 Haziran 2020 15:59
|Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde işe başladı!
24 Haziran 2020 11:08
|Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı
22 Haziran 2020 10:19
|İsmail Küçükkaya ve eski eşi hakkında yeni karar
20 Haziran 2020 08:40
|Murat Övüç davasında 'basit yargılama usulü' uygulanacak
19 Haziran 2020 16:06
|Buket Aydın'dan şok sözler: İntikamım acı olacak
18 Haziran 2020 15:17
|Okan Bayülgen, Türkiye'nin sağlık sistemini övdü
16 Haziran 2020 08:48
|İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
16 Haziran 2020 00:10
|İsmail Küçükkaya: 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi
15 Haziran 2020 16:03
|Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek
12 Haziran 2020 18:15