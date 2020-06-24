1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hülya Avşar'ın skandal sözleri tepki çekti! Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum

Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.
 24 Haziran 2020 16:12
Yazdır

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile birlikte yemeğe çıktı. Daha önce maskesiz bir şekilde sahilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.

Magazin muhabirleriyle sohbet eden Hülya Avşar'ın yaptığı skandal açıklamalarla tepki çekti. Avşar: "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış.

O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Alişan kaza yaptı... Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi
24 Haziran 2020 15:59		 Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde işe başladı!
24 Haziran 2020 11:08
Barış Manço'nun gerçek adı ortaya çıktı
22 Haziran 2020 10:19		 İsmail Küçükkaya ve eski eşi hakkında yeni karar
20 Haziran 2020 08:40
Murat Övüç davasında 'basit yargılama usulü' uygulanacak
19 Haziran 2020 16:06		 Buket Aydın'dan şok sözler: İntikamım acı olacak
18 Haziran 2020 15:17
Okan Bayülgen, Türkiye'nin sağlık sistemini övdü
16 Haziran 2020 08:48		 İsmail Küçükkaya'nın, öğretmen eşine yaptıkları herkesi şok etti
16 Haziran 2020 00:10
İsmail Küçükkaya: 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi
15 Haziran 2020 16:03		 Fenerbahçeli Cem Yılmaz'dan Beşiktaş kampanyasına destek
12 Haziran 2020 18:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Benzine 12 kuruş zam yapıldı17:10 - AK Partili Çelik'ten Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki17:05 - Türkiye'nin Otomobili'ne Çin'den tasarım tescili16:58 - Ne salgın ne de sıcak hava Gazianteplileri durduramadı16:54 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak16:49 - Belediye muhasebecisi usulsüzlükten tutuklandı16:46 - Ege'nin 100 büyük firması açıklandı16:37 - Bakan Albayrak: Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımızı gösteriyor16:24 - Vakaları sıfırlayan ilçede 1 buçuk ay sonra yeni vaka görüldü16:21 - Kayseri'de eski Sarıoğlan belediye başkanlarına hapis cezası
16:18 - IMF'den Türkiye'ye büyüme tahmini16:12 - Hülya Avşar'ın skandal sözleri tepki çekti! Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum16:10 - Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon'a 1 yıl hapis cezası16:08 - MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı16:02 - Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?15:59 - Şarkıcı Alişan kaza yaptı... Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi15:56 - YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi15:53 - Görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanına ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 392 lirayı aştı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
Bodrum'da 61 liraya kola, 370 liraya döner
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 4
sık sık saç rengini değiştirmek 2
kahvehane 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 4
insanın insandan dinlenmesi 1
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 1
dolu 1
nefret 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 1
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 5 Memur Alacak
Zara Belediyesi Muhasebeci Alacak
Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alacak
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam