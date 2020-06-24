Hülya Avşar'ın skandal sözleri tepki çekti! Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile birlikte yemeğe çıktı. Daha önce maskesiz bir şekilde sahilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.

Magazin muhabirleriyle sohbet eden Hülya Avşar'ın yaptığı skandal açıklamalarla tepki çekti. Avşar: "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış.

O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullandı.