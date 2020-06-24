Vakaları sıfırlayan ilçede 1 buçuk ay sonra yeni vaka görüldü
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir buçuk ay aradan sonra 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaların evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.
|24 Haziran 2020 16:24
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir buçuk ay aradan sonra 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaların evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Vakaların en çok görüldüğü kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, yaklaşık 1 buçuk aydır virüs görülmeyen Dicle ilçesinde 3 vakaya birden rastlandı. Uzun bir aradan sonra korona virüs vakasının görüldüğü ilçede hastalar, evlerinde karantinaya alındı.
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