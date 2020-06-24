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Belediye muhasebecisi usulsüzlükten tutuklandı

Bartın Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü'nde çalışan B.Y., elektrik faturaları ödemelerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Bartın Belediye Başkanı MHP'li Cemal Akın, durumun kendisine aktarılmasından sonra savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.
 24 Haziran 2020 16:49
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Belediye muhasebecisi usulsüzlükten tutuklandı

Bartın Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü'nde 20 yıldır çalışan B.Y., elektrik faturları ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu üzerine dün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı.

Bartın'a getirilen B.Y., bugün sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Konuyla ilgili bana geçtiğimiz hafta muhasebe biriminden böyle bir durumun olduğu bildirildi. Ben de bizzat kendi imzaladığım evrak ile Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Sonrasında o iddialarla ilgili görevli personelin iş akdini feshettik. Konu artık yargıya intikal etti" dedi.
DHA
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