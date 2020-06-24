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Ne salgın ne de sıcak hava Gazianteplileri durduramadı

Korona virüs salgını sürecinde en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te ne 40 dereceleri bulan sıcak hava ne de bulaş riski vatandaşları çarşı pazardan vazgeçirmedi.
 24 Haziran 2020 16:58
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Ne salgın ne de sıcak hava Gazianteplileri durduramadı

Korona virüs salgını sürecinde en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te ne 40 dereceleri bulan sıcak hava ne de bulaş riski vatandaşları çarşı pazardan vazgeçirmedi.

Türkiye'nin bazı noktalarında yağışlı hava etkili olurken Gaziantep'te günlerdir artan hava sıcaklıkları 40 dereceleri buldu. Korona virüs salgını sürecinde en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te ne 40 dereceleri bulan sıcak hava ne de bulaş riski vatandaşları çarşı pazardan vazgeçirmedi. Sıcak havayı ve salgını umursamayan Gaziantepliler, Gaziler Caddesi ve çevresinde yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğun had safhada olduğu caddelerde özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkat çekerken, bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.

Özellikle şehir merkezindeki termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşların çoğu sıcak hava nedeniyle sığınacak gölge aradı.
İhlas Haber Ajansı
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