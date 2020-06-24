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Türkiye'nin Otomobili'ne Çin'den tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun otomobillerinin tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından tescillendi
 24 Haziran 2020 17:05
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Türkiye'nin Otomobili'ne Çin'den tasarım tescili

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobillerinin SUV ve Sedan tasarımları, Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında yer alan paylaşımda, "SUV ve Sedan tasarımlarımız, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TOGG'un otomobillerinin iç ve dış tasarımları, nisan ayında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi tarafından tescil edilmişti.
Anadolu Ajansı
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