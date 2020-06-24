AK Partili Çelik'ten Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki
|24 Haziran 2020 17:10
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarlarındaki TİKA'ya ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesine sert tepki gösterdi.
Çelik, "İsrail makamlarının TİKA'nın Kudüs'te restorasyonunu gerçekleştirdiği Yusufiye Mezarlığı'ndan Türk bayrağını taşıyan TİKA tabelalarını sökmesi Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur. O eserlerin ruhuna sinmiş değerler taşa ve toprağa kazınmıştır, tabela sökerek yok edilemez." ifadelerini kullandı.
Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye'nin insanlık adına savunduğu barış değerlerinin temsilcisi TİKA, Orta Asya'dan ve Balkanlar'a, Afrika ve Latin Amerika'dan ve Pasifik Adalarına uzanan geniş coğrafyada 'kültürel değerlere saygı' ve 'birlikte kalkınma' amacıyla çalışmalarını yürüten bir kuruluşumuzdur. TİKA, tüm bu coğrafyalarda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaktadır; son derece şeffaf bir yol izleyerek söz konusu ülkelerde tarihi ve kültürel derinliği olan projelerini gerçekleştirmektedir.
İsrail makamlarının TİKA tabelalarını kaldırarak ortaya koyduğu saygısızlık, aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasını koruma iradesine yönelik de bir saldırı niteliğindedir. Tüm dünya insanlık mirasına saygısızlık yapan İsrail hükümetine karşı sesini yükseltmelidir."
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