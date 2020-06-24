1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı. Uygulamaya takılan bir minibüsteki maskesiz 2 yolcu ve şoföre ceza kesildi.
 24 Haziran 2020 17:19
Yazdır
Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı. Uygulamaya takılan bir minibüsteki maskesiz 2 yolcu ve şoföre ceza kesildi.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir içinde toplu taşıma yapan minibüslere yönelik uygulama yapıldı. Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınıp alınmadığını denetleyen ekipler, şoförlere maskesiz yolcu alınmaması gerektiğini ve araç içinde belirtilen hijyen kurallarını hatırlattı. Uygulamada içinde 2 kadın ve 3 çocuğun olduğu minibüste maskesiz olan yolcular, polisleri fark edince panikle kıyafetleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştı. Aracı durduran ekipler, maskesiz 2 yolcu ve sürücüye emre aykırı davranıştan 392'şer lira para cezası kesti. 26 araç denetlenirken, toplam bin 176 lira cezai işlem uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HAVELSAN'da görev değişikliği
24 Haziran 2020 18:00		 Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
24 Haziran 2020 16:54
Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?
24 Haziran 2020 16:02		 YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
24 Haziran 2020 15:56
EGM'den baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama
24 Haziran 2020 15:40		 6 ilimizin bazı bölgelerinde karantina başlatıldı
24 Haziran 2020 15:35
TBMM'de yeni virüs tedbiri: Çay ocakları kapatıldı
24 Haziran 2020 15:02		 Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilk e-ticaret verilerini açıkladı
24 Haziran 2020 14:57
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
24 Haziran 2020 13:49		 Maske takmayan 7 bin kişiye ceza
24 Haziran 2020 12:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:46 - Yunanistan'dan itiraf: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor18:42 - Mehmetçik, teröristleri beklemedikleri yer ve zamanda vurdu18:37 - Aşı'da üçüncü aşamaya geçildi... 2 ayrı doz halinde uygulanabilir18:26 - Adana'daki 43 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye18:23 - AK Parti, barolarla ilgili teklif için muhalefet partilerini ziyaret etti18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - THY'nin biletlerini yapay zeka satacak18:08 - Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitleyen 6 kişi tutuklandı18:00 - HAVELSAN'da görev değişikliği17:50 - İlklerin uçağı Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak
17:44 - Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi17:39 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:33 - Polis memuru Yuvarlakçay'da boğuldu17:19 - Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar17:12 - Benzine 12 kuruş zam yapıldı17:10 - AK Partili Çelik'ten Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki17:05 - Türkiye'nin Otomobili'ne Çin'den tasarım tescili16:58 - Ne salgın ne de sıcak hava Gazianteplileri durduramadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 392 lirayı aştı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
Bodrum'da 61 liraya kola, 370 liraya döner
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bağcıklı ayakkabının ettikleri 2
nefret 2
pide 1
özel harekat 1
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
insanın insandan dinlenmesi 1
sık sık saç rengini değiştirmek 2
kahvehane 1
hastalık hastası 2
yağmur başlayınca balkona koşmak 2
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 5 Memur Alacak
Zara Belediyesi Muhasebeci Alacak
Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alacak
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam