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Kaydetmek nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Kayıt etmek mi? Kaydetmek mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 23 Haziran 2020 17:27
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Kaydetmek nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Kayıt etmek mi? Kaydetmek mi?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Kaydetmek kelimesi

KAYDETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "kayıt etmek mi, kaydetmek mi?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı kaydetmek şeklinde olmalıdır.

Kayıt etmek(Yanlış kullanım)

Kaydetmek(Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.

Memurlar.Net
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