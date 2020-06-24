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HAVELSAN'da görev değişikliği

HAVELSAN'da 11 Ağustos 2015 tarihinde genel müdür olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Atalay, yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından görevinden ayrıldı.
 24 Haziran 2020 18:00
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HAVELSAN'da görev değişikliği

HAVELSAN'da 11 Ağustos 2015 tarihinde genel müdür olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Atalay, yaklaşık 5 yıllık sürenin ardından görevinden ayrıldı.

HAVELSAN Yönetim Kurulu kararıyla Atalay'dan boşalan göreve HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Akif Nacar vekaleten görevlendirildi. Görev değişikliği nedeniyle HAVELSAN merkez binasında tören düzenlendi. Törende konuşan Ahmet Hamdi Atalay, şirket adına oluşturdukları katma değer nedeniyle çalışanlara teşekkür etti. Son 5 yılda hedeflenen pek çok şeyi başarmış olmanın mutluluğu ile ayrıldığını dile getiren Atalay, "HAVELSAN'ın bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Mehmet Akif Bey 3 yıldır HAVELSAN'da. Şirketi bilen, pek çok şeyi beraber planladığımız bir arkadaşımızın bayrağı devralıyor olması da HAVELSAN için bir şans" diye konuştu.

Görevi Atalay'dan devralan Nacar ise birlikte görev yaptıkları 3 yıl boyunca Ahmet Hamdi Atalay'ın çok değerli katkı ve yönlendirmeleri olduğunu belirterek, "Devlet büyüklerimizin teveccühü ile Ahmet Bey'in bıraktığı yerden bayrağı daha yükseklere taşıma hedefinde olacağız. Hep birlikte çalışacağız ve çalışanlarımızın da desteğiyle HAVELSAN'ı daha iyi noktalara getireceğiz. Bu bir bayrak değişimi, bize de büyük görevler düşüyor. Emek ve katkılarından dolayı Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Bu şirket kendisini hiçbir zaman unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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