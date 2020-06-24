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Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitleyen 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç tahsil etmek için bir vatandaşı rehin alıp darp ettikten sonra dolaba kilitleyen ve polis operasyonunda suçüstü yakalanan 6 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 24 Haziran 2020 18:08
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Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitleyen 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç tahsil etmek için bir vatandaşı rehin alıp darp ettikten sonra dolaba kilitleyen ve polis operasyonunda suçüstü yakalanan 6 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Haziran tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. isimli 6 şahıs, kendilerine borcu olan R.T. isimli vatandaşı, borçlarını tahsil etmek için zorla ilçede bulunan bir iş yerine getirdi. Şahıslar cep telefonunu gasp edip iş yerinde şahsı uzun bir süre boyunca darp etti. Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda R.T. isimli vatandaş iş yerinde kilitlendiği dolap içerisinde yarı baygın halde bulundu. Ekipler tarafından iş yerinde bulunan E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

6 şüpheli cezaevine gönderildi

Yarı baygın halde bulunan vatandaş hastaneye kaldırılırken, yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahısların R.T. isimli vatandaşı, borçlarını tahsis etmek için zorla iş yerinde tuttukları ve uzun süre darp ettikleri belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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