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Adana'daki 43 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 10'u tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.
 24 Haziran 2020 18:26
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Adana'daki 43 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 10'u tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Örgütün "Türkiye finans sorumlusu" olduğu iddia edilen sanık A.K, emniyette verdiği etkin pişmanlığa dair ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, ''Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan L.A'nın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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