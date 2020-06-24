Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Bu akşam başlayacak
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
|24 Haziran 2020 18:53
|Yazdır
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emekli Vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı
24 Haziran 2020 19:36
|Şehit Sözleşmeli Onbaşı Durak son yolculuğuna uğurlandı
24 Haziran 2020 19:32
|Annesini doktora götürdü, kendisine korona bulaştığını öğrendi
24 Haziran 2020 19:23
|Meteorolojiden 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı
24 Haziran 2020 14:44
|Testi pozitif çıkan Belediye Başkanının tedavisi sürüyor
24 Haziran 2020 14:01
|Öğrencilere sınav öncesi maskeyle test çözün tavsiyesi
24 Haziran 2020 12:00
|İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor
24 Haziran 2020 11:56
|Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler
24 Haziran 2020 11:36
|Aşırı yağışlar bitiyor, yüksek sıcaklar geliyor
24 Haziran 2020 10:57
|Adana'da polisten down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması
24 Haziran 2020 10:50