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Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi

Sağlık Bakanlığı 24 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 164 bin 234 oldu.
 24 Haziran 2020 20:01
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Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi

Sağlık Bakanlığı 24 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 164 bin 234 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok. ' dedi.

Memurlar.Net
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