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Annesini doktora götürdü, kendisine korona bulaştığını öğrendi

Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi (SP) İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı'nın, annesini götürdüğü hastanede ateşinin yüksek çıkması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
 24 Haziran 2020 19:23
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Annesini doktora götürdü, kendisine korona bulaştığını öğrendi

Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi (SP) İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı'nın, annesini götürdüğü hastanede ateşinin yüksek çıkması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Eşi ve annesi ile birlikte Kütahya Pandemi servisinde korona virüs tedavisi gören Saadet Partisi Emet İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, yaşadığı zorlu tedavi sürecini anlattı. Tüm vatandaşları tedbirli olmaya ve alınan kararlara uymaya davet eden Hamamcı, "Annesinin sözünü dinlemeyen ufak çocuklar gibi olmayalım'' dedi.

Başkan Hamamcı, rahatsızlanan annesini hastaneye götürdüğünde girişte kendisinin de ateş ölçümün yapılması ve yüksek ateş çıkması üzerine başlayan süreci anlattı. Hamamcı, "Hiç hasta değildim, hiç hastalık belirtisi yoktu. Annem ve eşimin hasta olmasına rağmen doktora götürmeyi teklif ettim. Onlarda ortalık hastalığı, griptir geçer diyerek hastalıklarını üç veya dört gün ihmal ettiler. Dediğim gibi bende hiçbir sıkıntısı olmayan haldeydim. Üstelik o gün balığa gitmiştim. Balıktan gece 01.30'da döndüğümde annem camdan bağırdı. Oğlum çok hastayım ben. Üzerimi değiştirerek annemi hastaneye götürdüm. Hastane girişinde ateş ölçen tabancayı kafama dayadılar. Ateşim yüksek diye kenara çektiler beni. Anneminki de yüksek onu da kenara çektiler. Annemi bir tarafa beni bir tarafa aldılar. Önce kan tahlili alındı sonra ciğer filmi çekildi. Boğaz ve burnumuzdan done aldılar. 20 saat sonra sonuçlar pozitif geldi. Eşimin de pozitif çıktı. Eşim sürekli dikkatli olmam konusunda uyarıyordu. Bir şey olmaz sen korkma diyerek bütün sözleri geçiştirdim. Şimdi Kütahya'da hanımla hastanede yatıyoruz. Annem ise Tavşanlı ilçesinde hastanede yatıyor. Sağlık Bakanlığı ve sağlıkçıların belirttiği kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi.

''Ağrılarım dayanılmaz bir hal aldı, hiç uyuyamadım''

Hamancı, "Değerli kardeşlerim, bugün size ne kadar güzel konuşmaya çalışıyorum. Oysa sabahların olmadığını ben biliyorum. Uykusuz gecelerin ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Ağrıların ne kadar dayanılmaz olduğunu ben biliyorum. Onun için dikkat. Hem de çok dikkat. Hafife almamak lazım, kurallara uymak lazım. Çareye bakıp, ihmal etmemek lazım. İnanın kemiklerimden etlerimin döküldüğünü hissediyorum. Grip olsa da başımızın üstüne koysak. Hastane odasında geceleri hiç uyumadan sabaha kadar gezdiğim günler oldu. Allah'tan doktorlar ağrı kesicilerle uyumamızı sağlıyorlar. Bunlara rağmen ben yine çok iyiyim. Nefes darlığı çekmiyorum. Baş ağrım yok. Öksürüğüm yok. Ama vücudum dökülüyor. Eşimdeki astım rahatsızlığı dolayısıyla zorlu geçiyor. Allah'ın izniyle hepimiz iyi olacağız. Kurallara uyalım, maskemizi takalım. Annesinin sözünü dinlemeyen çocuklar gibi olmayalım. Verilen kurallar uyalım, ne kaybederiz? Uymazsak işte böyle sağlığımız kaybederiz. Ben gibi çile çekmemeleri için halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Hamamcı (62), eşi Güler Hamamcı (57) Kütahya'da, anneleri Ayşe Hamamcı (87) Tavşanlı'da halen tedavi görüyor.
İhlas Haber Ajansı
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