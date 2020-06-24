Belediye işçisini darp eden genç tutuklandı
Samsun'da aralarında husumet bulunan kişiye benzettiği belediye işçisini gece yarısı darp ederek hastanelik eden genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|24 Haziran 2020 19:45
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Samsun'da aralarında husumet bulunan kişiye benzettiği belediye işçisini gece yarısı darp ederek hastanelik eden genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.G., gece yarısı karşılaştığı belediye işçisini hasmına benzeterek saldırıp hastanelik etti.
Hastaneye kaldırılan yarılı tedavi altına alınırken M.G. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Gazi Polis Merkezine teslim edildi.
Hasmına benzettiği belediye işçisini yanlışlıkla darp ettiğini savunan M.G., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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