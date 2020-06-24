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Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
 24 Haziran 2020 20:06
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koca, (YKS) Sınavın, ne getireceği meçhul bir zamandansa şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir dedi.

Bakan Koca'nın YKS'ye yönelik yaptığı açıklama şu şekilde

Bugünün dünyasını sizin yaşınıza yakın yaşlardaki insanlar değiştirdi. Gelecek bizi ileride beklemiyor, geleceği bizlere gençler getiriyor. 2 sınav günü var. Bu iki günün hayat boyu kutlamaya değer bulacağınız 2 başarı günü olmasını yürekten diliyorum. Bu yıl hekim olmak isteyen gençlerin sayısı her zamankinden fazla.

Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirmekle kalmadınız, örnek oldunuz. Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz, sınav tedbir rehberimi hazırladı. Bugün itibariyle bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Örneğin okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Yine de gençlere iştirak edecek aileler olursa, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Sınav tarihi üzerinde yaşadığımız şartların sonucu olarak bazı gündemler oluştu.
Memurlar.Net
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