Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında iki çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğu gözlemlendi. Bunu daha geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yayınlanması için hazır olur.