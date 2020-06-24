Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında 2 çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun biraz daha riskli 0 grubunun biraz daha az riskli olduğu bir çalışma. Ama bu çalışmanın daha geniş desteklenmesi gerekiyor.
|24 Haziran 2020 20:19
|Yazdır
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında iki çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğu gözlemlendi. Bunu daha geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yayınlanması için hazır olur.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
24 Haziran 2020 20:01
|Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
24 Haziran 2020 19:46
|7 ilimizin bazı bölgelerinde karantina başlatıldı
24 Haziran 2020 15:35
|Bu ildeki vakaların yüzde 70'i tek ilçede
24 Haziran 2020 14:12
|Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
24 Haziran 2020 13:36
|Vaka sayısında düne göre değişen bir şey yok
23 Haziran 2020 19:47
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Haziran 2020 18:21
|Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış
22 Haziran 2020 23:56
|Bakanlık binasının 7. katında 1 personelde korona çıktı
22 Haziran 2020 20:24
|İyileşen hasta sayısı bugün de yeni vaka sayısını aştı
22 Haziran 2020 20:20