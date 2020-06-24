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Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?

Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında 2 çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun biraz daha riskli 0 grubunun biraz daha az riskli olduğu bir çalışma. Ama bu çalışmanın daha geniş desteklenmesi gerekiyor.
 24 Haziran 2020 20:19
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında iki çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğu gözlemlendi. Bunu daha geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde yayınlanması için hazır olur.

Memurlar.Net
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