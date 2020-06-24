Barış Terkoğlu ve 2 sanık hakkında tahliye kararı
Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında tahliye kararı verildi.
|24 Haziran 2020 21:51
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