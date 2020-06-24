Ali Erbaş, 81 il müftüsüyle istişare toplantısı gerçekleştirdi
|24 Haziran 2020 20:51
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin kurban emanetini en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında, 81 il müftüsüyle telekonferans yoluyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Kurban kesimiyle ilgili hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda konuşan Erbaş, "Milletimizin kurban emanetini en güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında büyük bir gayret içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.
Vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan tüm kuruluşları denetleme görevinin kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:
"İnsanımızın kurban emanetinin yerine ulaştırılması önemli. Bu konuya neden bu kadar önem veriyoruz çünkü bu bir emanettir ve daha önceki yıllarda istismar edildiğini biliyoruz. Bu vebalin altında kalmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor."
Erbaş, geçen yıl Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde ve 149 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimini yaptıklarını anımsatarak, gayretleri için il müftüleri ve din görevlilerine teşekkür etti.
Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Burhan İşliyen ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İYİ Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi, MHP'ye geçti
24 Haziran 2020 21:13
|Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak?
24 Haziran 2020 20:58
|CHP'den 'Tartışmalı konuları ekime bırakalım' önerisi
24 Haziran 2020 20:35
|Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
24 Haziran 2020 20:19
|Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
24 Haziran 2020 20:06
|Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
24 Haziran 2020 20:01
|Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
24 Haziran 2020 19:46
|'980 komiser adayı yanlış soruya doğru cevap vermiş'
24 Haziran 2020 19:27
|Araban Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
24 Haziran 2020 18:57
|AK Parti, barolarla ilgili teklif için muhalefet partilerini ziyaret etti
24 Haziran 2020 18:23