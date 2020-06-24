1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 24 Haziran 2020 20:53
Yazdır
Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den alınan bilgilere göre, saat 19.52'de merkez üssü Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza
24 Haziran 2020 21:56		 Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
24 Haziran 2020 17:44
Ne salgın ne de sıcak hava Gazianteplileri durduramadı
24 Haziran 2020 16:58		 Vakaları sıfırlayan ilçede 1 buçuk ay sonra yeni vaka görüldü
24 Haziran 2020 16:24
Yağışlarla birlikte çoğaldı, zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti
24 Haziran 2020 15:23		 Vakalarının arttığı mahallede filyasyon çalışması başlatıldı
24 Haziran 2020 14:39
Bu ildeki vakaların yüzde 70'i tek ilçede
24 Haziran 2020 14:12		 Vali uyardı: Vakalarda 3 kat artış var
24 Haziran 2020 13:36
Otomobil fiyatına çoban köpeği
24 Haziran 2020 13:25		 Üniversite ile Kaymakamlığın iş birliği 354 kişiyi iş sahibi yapacak
24 Haziran 2020 13:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza21:54 - Meclise 'pandemi timi' geliyor21:51 - Barış Terkoğlu ve 2 sanık hakkında tahliye kararı21:23 - Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti21:20 - Minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar21:13 - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi, MHP'ye geçti21:07 - Güvenlik soruşturması teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi21:01 - Lise öğrencisi serinlemek için gölette boğuldu20:58 - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak?20:53 - Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
20:51 - Ali Erbaş, 81 il müftüsüyle istişare toplantısı gerçekleştirdi20:35 - CHP'den 'Tartışmalı konuları ekime bırakalım' önerisi20:33 - Savunma sanayisi geliştirdiği teknolojiyi paylaşacak20:19 - Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?20:06 - Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı20:01 - Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi20:00 - Aşı için umutlandıran haber... Ekim'de dağıtımına başlanacak19:46 - Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
Altının gramı 392 lirayı aştı
Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diş ağrısına tuz basmak 1
pide 1
Uyku göz bandı 2
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
Rıza Kayaalp 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 1
şehriye çorbası 1
sude 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 5 Memur Alacak
Zara Belediyesi Muhasebeci Alacak
Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alacak
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam