Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak?
Bakan Karaismailoğlu: "(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz"
|24 Haziran 2020 20:58
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi'nde siber vatan konusunda yapılan çalışmalar ve dijital gelecek hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, '(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz' dedi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı.
Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık.
Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz.
11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız.
(Gayrettepe-İstanbul Havalimanı) 38 kilometrelik bu metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İYİ Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi, MHP'ye geçti
24 Haziran 2020 21:13
|Ali Erbaş, 81 il müftüsüyle istişare toplantısı gerçekleştirdi
24 Haziran 2020 20:51
|CHP'den 'Tartışmalı konuları ekime bırakalım' önerisi
24 Haziran 2020 20:35
|Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
24 Haziran 2020 20:19
|Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
24 Haziran 2020 20:06
|Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
24 Haziran 2020 20:01
|Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
24 Haziran 2020 19:46
|'980 komiser adayı yanlış soruya doğru cevap vermiş'
24 Haziran 2020 19:27
|Araban Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
24 Haziran 2020 18:57
|AK Parti, barolarla ilgili teklif için muhalefet partilerini ziyaret etti
24 Haziran 2020 18:23