Lise öğrencisi serinlemek için gölette boğuldu
|24 Haziran 2020 21:01
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.
Ayberk Topçu (15), ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyü Asma köprü mevkisinde, serinlemek için bölgedeki gölete girdi.
Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve dalgıçlar, köylüler ile birlikte gölette arama çalışması başlattı.
Bu arada, Ayberk Topçu'nun babası Gökhan Topçu da ekiplerle suya girerek oğlunu arama çalışmasına katıldı. Baba Topçu'nun daha sonra gölet kenarında ekiplerin çalışmasını izlediği görüldü.
Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan Topçu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Oğlunun cesedinin sudan çıkarılması sırasında sinir krizi geçiren baba Gökhan Topçu'ya sağlık ekipleri müdahale etti.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü..
Öte yandan, oğlunun ölüm haberini alan anne Çiğdem Topçu'yu yakınları sakinleştirmeye çalışırken, kalp krizi geçirdiği belirtilen dede Asım Topçu'nun da Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
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