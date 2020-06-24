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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi, MHP'ye geçti

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in, partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi.
 24 Haziran 2020 21:13
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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi, MHP'ye geçti

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in, partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kükler'in partilerine geçtiğini, sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurdu.

Şahin mesajında, "Kardeşimize hoş geldin diyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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