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Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü. Akıntıyla birlikte gözden kaybolan çocuklardan Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni 2 kilometre, ağabeyi Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
 24 Haziran 2020 21:23
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Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında Ayrancı ilçesi, Saray köy de meydana geldi. Sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler, bir anda suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalan İii kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

Birlikte oynadıkları arkadaşları Mert Lokman (10), iki kardeşin suya düştüğünü görünce yakınlarına bilgi verdi. Kardeşlerden Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Enes Atmaca'yı arama çalışması başlattı. Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Ayranca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DHA
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