İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı şekilde yağış etkili oluyor.
|24 Haziran 2020 22:25
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısının ardından parçalı, yer yer çok bulutlu olan İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı olarak yağış görülüyor.
Kentte Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de sağanak etkili olurken, Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu'nda da aralıklarla hafif şekilde yağmur yağıyor.
Bağcılar Yenimahalle'de bir halk otobüsü hareket halindeyken yolda çökme meydana geldi. Yolda oluşan çukura düşen otobüs, itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı.
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