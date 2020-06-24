1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çankaya Belediyesi 657'ye tabi zabıta memuru alacak

Çankaya Belediyesince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek zabıta memuru alımı başvuruları başladı.
 24 Haziran 2020 22:35
Yazdır
Çankaya Belediyesi 657'ye tabi zabıta memuru alacak

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da sona erecek başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar, 3 Temmuz'da Belediyenin internet sitesinden ilan edilecek.

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı, 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68'i erkek 12'si kadın toplam 80 kişi, zabıta memuru olarak göreve başlayacak.

Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış kişilerin başvurusu kabul edilecek. Diğer başvuru kriterlerine ise Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, başvuruların ilk gününde 1550 kişi zabıta memurluğu için başvuruda bulundu. Sınav başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek alındı.

İLAN DETAYLARI İÇİN;TIKLAYINIZ
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı
24 Haziran 2020 16:08		 2020 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
23 Haziran 2020 21:36
2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı
22 Haziran 2020 12:35		 Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
22 Haziran 2020 00:09
Ankara'dan sonra Tekirdağ Büyükşehir de itfaiyeci alırken genel bölümlere yer vermedi
20 Haziran 2020 12:32		 Kastamonu üniversitesi üç ilanda düzeltme yapmalı!
19 Haziran 2020 14:05
Yönetmelik değişikliğine rağmen, rektörler mülakatla işçi almaya devam ediyor
19 Haziran 2020 11:57		 VHKİ için çıkılan ilanda 66 puanlı aday kazandı
18 Haziran 2020 16:00
Diyanet, öğretmen ve çocuk gelişimcisi alacak
16 Haziran 2020 21:30		 KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı
16 Haziran 2020 14:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:23 - YKS'ye gireceklere 'kaygıyı dışsallaştırma' tavsiyesi23:01 - Düğün alışverişleri mobilya sektörünü hareketlendirdi23:00 - Altın 'düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor22:58 - Milli helikopter motoru için sözleşme imzalandı22:54 - Doğu Akdeniz'in 'gizli cenneti': Şellak Şelalesi22:53 - Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM'de görüşülüyor22:44 - Belediye'den Kürtçe ikonların silindiği iddiasına ilişkin açıklama22:35 - Çankaya Belediyesi 657'ye tabi zabıta memuru alacak22:29 - Bu ilçe koronavirüs vaka sayısını sıfırladı22:26 - İSPARK'tan çıkartılan işçiler, İBB önünde gösterisi yaptı
22:25 - İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor22:20 - İstanbul'a 5 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME gündemine geliyor22:15 - Belediye başkanı ahşap oyma sanatıyla stres atıyor21:56 - Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza21:54 - Meclise 'pandemi timi' geliyor21:51 - Barış Terkoğlu ve 2 sanık hakkında tahliye kararı21:23 - Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti21:20 - Minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 392 lirayı aştı
Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yemeği fazla kaçırmak 1
hastalık hastası 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 1
22.06.2020 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 3
diş ağrısına tuz basmak 1
kavga 3
nazar 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
bağcıklı ayakkabının ettikleri 2
küpe çiçeği 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 5 Memur Alacak
Zara Belediyesi Muhasebeci Alacak
Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alacak
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam