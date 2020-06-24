Belediye'den Kürtçe ikonların silindiği iddiasına ilişkin açıklama
|24 Haziran 2020 22:44
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Kayyum atanmadan önce belediye tarafından, trafikte yaya üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla birçok noktada Kürtçe ve Türkçe "Önce Yaya" ve "Peşi Peya" yazılı ikon çalışması yapıldığı, kayyum'un kürtçe yazılan ikonların silindiği iddia edilmişti.
İddialara ilişkin Batman Belediyesi sitesinden resmi açıklamada bulunarak, yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İşte Batman Belediyesi'den yapılan açılama
Bazı sosyal medya mecraları ile Kuzey Irak menşeli bir yayın kuruluşunda 21-22 Haziran 2020 tarihleri arasında yer alan "Batman'da kayyum Kürtçe uyarı ikonunu kaldırdı" başlıklı paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama gereği duyulmuştur.
Öncelikle yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde kullanılan fotoğraf ilimizdeki herhangi bir kavşağa ait değildir.
Haberde iddia edilen paylaşım ve haberlerin, yaklaşık bir yıl önce ilimizin değişik kavşaklarına yapılmış ancak, mevsimsel etkenler ve araç trafiği sonucu silinmiş olan işaretler ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.
Haziran ayı içerisinde Belediyemiz tarafından ilimizdeki 350 yaya geçidinin tümü İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konan Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması gereği "Önce Yaya" ikonları yenilenmektedir. Haber ve paylaşımlar tamamen algı oluşturmaya yönelik olup, Belediye Başkanlığımızın bu konuda herhangi bir talimatları söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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