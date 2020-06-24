1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli helikopter motoru için sözleşme imzalandı

TEI, Gökbey'in motorunda kullanılacak parçaların üretimi amacıyla yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TEKFEN Mühendislik AŞ ile sözleşme imzaladı.
 24 Haziran 2020 22:58
Yazdır
Milli helikopter motoru için sözleşme imzalandı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri olan Gökbey'in motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile TEKFEN Mühendislik AŞ arasında sözleşme imzalandı.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKFEN Mühendislik AŞ ile TEI arasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri'nin motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere TEI'nin yürüttüğü Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde iş birliği sözleşmesine imza atıldı.

İmza törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk Akşit ve TEKFEN Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can'ın yanı sıra iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Sözleşme kapsamında kurulacak test tesisleri için TEKFEN Mühendislik, test sistemlerinin detay tasarımı, tedarik süreçlerinin teknik olarak yönetimi, montaj, test ve devreye alınması için süpervizörlük hizmetlerini sağlayacak.

Proje kapsamında kurulacak test altyapıları sayesinde havacılık motorlarına ait kompresör, yanma odası ve türbin modül testleri minimum maliyet ve modifikasyonla yapılabilecek. Modül testlerinde, modüllere ait aerotermal çalışma karakteristiklerinin elde edilmesi amaçlanırken, test sonuçları ile tasarım ve analiz araçlarının doğruluğu da kontrol edilerek analiz modellerinde iyileştirmeler sağlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düğün alışverişleri mobilya sektörünü hareketlendirdi
24 Haziran 2020 23:01		 Bakan Albayrak: TL'ye güvenen kazanacak
24 Haziran 2020 12:14
Bakan Pekcan: Bu düzenleme dinamik piyasanın ihtiyacını karşılayacak
24 Haziran 2020 10:44		 Otomobil fiyatına kurbanlık
23 Haziran 2020 10:44
Türk hosting şirketi Natro satıldı
22 Haziran 2020 21:04		 Moody's G20 ekonomilerinin büyüme tahminini düşürdü
22 Haziran 2020 19:18
Bu fuar Türkiye'nin yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı
22 Haziran 2020 13:18		 'Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız'
22 Haziran 2020 11:58
Bakan talimatıyla 'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı
22 Haziran 2020 11:20		 Elektrikte 20 yılın yerli rekoru geldi
22 Haziran 2020 07:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:23 - YKS'ye gireceklere 'kaygıyı dışsallaştırma' tavsiyesi23:01 - Düğün alışverişleri mobilya sektörünü hareketlendirdi23:00 - Altın 'düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor22:58 - Milli helikopter motoru için sözleşme imzalandı22:54 - Doğu Akdeniz'in 'gizli cenneti': Şellak Şelalesi22:53 - Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM'de görüşülüyor22:44 - Belediye'den Kürtçe ikonların silindiği iddiasına ilişkin açıklama22:35 - Çankaya Belediyesi 657'ye tabi zabıta memuru alacak22:29 - Bu ilçe koronavirüs vaka sayısını sıfırladı22:26 - İSPARK'tan çıkartılan işçiler, İBB önünde gösterisi yaptı
22:25 - İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor22:20 - İstanbul'a 5 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME gündemine geliyor22:15 - Belediye başkanı ahşap oyma sanatıyla stres atıyor21:56 - Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza21:54 - Meclise 'pandemi timi' geliyor21:51 - Barış Terkoğlu ve 2 sanık hakkında tahliye kararı21:23 - Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti21:20 - Minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazetede çok sayıda atama kararı yayımlandı
İçişlerinden Valiliklere 'düğün' genelgesi
Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
Çin, virüs aşısı ile ilgili ilk fotoğrafları servis etti
Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi?
Altının gramı 392 lirayı aştı
Bakan Koca, YKS'nin neden ertelenmediğini açıkladı
Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bakanlık müşaviri oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık sık saç rengini değiştirmek 2
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 1
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
Rıza Kayaalp 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
Yemeği fazla kaçırmak 1
diş ağrısına tuz basmak 1
kavga 3
yağmur 2
küpe çiçeği 1
SON İLANLAR
Sivas Akıncılar Belediyesi 5 Memur Alacak
Zara Belediyesi Muhasebeci Alacak
Şenkaya Belediyesi Veteriner Hekim Alacak
Van Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Samsun Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi 60 işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam