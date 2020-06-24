Sahte savcılar, yaşlı adamın 26 bin lirasını dolandırdı
|24 Haziran 2020 23:39
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KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 kişi, kendilerini savcı olarak tanıttıkları K.D.'nin 26 bin lirasını alarak dolandırdı. Şüpheliler, jandarma tarafından Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yakalandı.
Ticari taksi ile Keklikoluk Mahallesi'nde giden U.D. ve A.S., K.D.'nin kapısını çaldı. Şüpheliler, kapıyı açan yaşlı adama kendilerini savcı olarak tanıtıp evdeki paralarını istedi. Şüphelilere inanan yaşlı adam, evindeki 26 bin lirayı dolandırıcılara verdi. U.D. ve A.S.'de parayı aldıktan sonra geldikleri taksiyle mahalleden ayrıldı.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan K.D.'nin ihbarı üzerine Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin geldiği taksinin plakasını belirledikten sonra MOBESE kameralarından izini sürdü.
Jandarma, peşlerine düştüğü şüphelileri Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Adana Otoyolu'nda yakaladı. Göksun'a getirilen şüphelilerin üzerinden yaşlı adamdan aldıkları 26 bin lira ile 4 cep telefonu ele geçirildi.
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