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Klima imalatçılarından 'doğru kullanım' uyarısı

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, şehir hastanelerinde ortam şartlarına uygun klimaların kullanıldığını belirterek "Akut ve yoğun bakım klinikleri, tecrit odaları, ameliyathaneler Kovid-19 sürecine daha hazırlıklı" dedi.
 24 Haziran 2020 23:52
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Klima imalatçılarından 'doğru kullanım' uyarısı

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, AA muhabirine, son 20 yıldır iklimlendirme sektörünün istikrarlı büyüme gösterdiğini ifade etti.

Atasoy, son yıllarda çevreci çözümlerin ve enerji tasarruflu ürün kullanımın yaygınlaşmasıyla, klima sektörünün de geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ürünlere talep ciddi oranda arttı. Türkiye'de faaliyet gösteren güçlü üretici ve distribütör firmalar, tüketicinin beklentilerine hızla yanıt veriyor. Alışveriş merkezleri ve büyük marketlerde yaygın olarak kullanılan çatı tipi paket klimalarda geçen yıl bir önceki yıla göre üretimde yüzde 20 artış, ithalatta ise yüzde 71 daralma görüldü. Bu grupta pazarın Türk malı ürünlere kaydığı gözlendi. Teknolojilerle klimaların enerji verimlilikleri her gün artıyor. Klimalarda 'akıllı sensör' teknolojileri kullanılmaya başlandı. Mekanda bulunan insanları algılayan akıllı sensörler, oda boşaldığında otomatik olarak enerji tasarruflu moda geçiş yaparak, cihazın tasarruf özelliğini artırıyor. IOS ya da Android'den indirilen uygulamalarla akıllı telefon ve tabletlerden klimalarınızı online olarak kontrol edilebiliyorsunuz."

Atasoy, klimaların doğru kullanımının sağlık ve tasarruf açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Klimayı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamamak gerekiyor. Bu şekilde daha hızlı serinlik elde edemezsiniz. Klimalarda rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçmelisiniz. Bu sıcaklık genellikle Türkiye koşullarında 24-26 derecedir. Düşürdüğünüz her derece, klimanın elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 artıracaktır. Klimanızı dış ortam sıcaklığından en fazla 6 derece daha düşük bir seviyede kullanmanızı tavsiye ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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