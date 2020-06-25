1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı

Kars'ta, 11 yıl önce yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Hatice Özkaçak'ın şüpheli bulunan ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda eşinin yeğeni Kenan Özkaçak cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.
 25 Haziran 2020 06:50
Yazdır
Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı

Kars'ın Hasçiftlik Köyü'nde 24 Nisan 2009 günü meydana gelen olayda başını taşa vurmuş kanlar içinde yatan Hatice Özkaçak'ı (61) yakınları ölü olarak buldu. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler ölümü şüpheli bulurken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir gizli tanık ifadesi üzerine inşaat işçisi evli 4 çocuk babası(40), gözaltına alındı.

Bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kenan Özkaçak cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kenan Özkaçak'ın avukatlarından Fettah Çapkurt şunları söyledi:

"11 yıl önce Hasçiftlik köyünde gerçekleştirilen kadın cinayeti ile ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturma hala devam etmektedir. Gizli olarak yürütülüyor. Daha önce müvekkilimiz aynı suçla gözaltına alınıp, tutuklanmış daha sonrasında 1 ay sonra tutukluluk değerlendirmede tahliye edilmiştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız husus, 11 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık var. Gizli tanık beyanında, müvekkilimizin olay günü saat 05.00'te köyden çıktığına ilişkin maktulenin evine girip, ondan sonra Kars'a geldiğine ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Şimdi biz bu beyanı hayatın olağan akışına, oluş biçimine aykırı olarak görüyoruz. Fakat gerek ifade kısmında, gerekse sorgu aşamasındaki anladığımız hususlar şu; sadece müvekkilimiz açısından beyanlar var. 2-3 aya kadar, hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dolayı bir dava açılacaktır. Bekleyip, göreceğiz. Biz müvekkilimizin suçsuz olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl aradan sonra ortaya çıkıp müvekkilimiz aleyhinde beyanlarda bulunan gizli tanık en başta 'suçu bildirmeme yani 5237 sayılı TCK'nın 278'inci maddesini ihlal etmiştir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı
25 Haziran 2020 08:27		 Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
24 Haziran 2020 23:50
Sahte savcılar, yaşlı adamın 26 bin lirasını dolandırdı
24 Haziran 2020 23:39		 Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti
24 Haziran 2020 21:23
Lise öğrencisi serinlemek için gölette boğuldu
24 Haziran 2020 21:01		 Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçaklı saldırı
24 Haziran 2020 19:44
Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitleyen 6 kişi tutuklandı
24 Haziran 2020 18:08		 Belediye muhasebecisi usulsüzlükten tutuklandı
24 Haziran 2020 16:49
Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
24 Haziran 2020 15:06		 Uçakta 'FETÖ'cüyüm' diyen kadına 'ceza sorumluluğu yok' raporu
24 Haziran 2020 14:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı08:18 - DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak08:17 - Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri08:15 - Belediye başkanı böyle stres atıyor08:14 - TBMM'de koronaya karşı 'salgın timi'08:11 - HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı08:08 - Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza08:05 - Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı08:02 - Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz07:59 - Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti
07:55 - AFAD böyle uyardı; Sel değil tedbirsizlik öldürüyor07:45 - Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku07:43 - Muhalefetten üç öneriye ret07:31 - Okul sırasında yetenek keşfi07:15 - Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek06:50 - Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi teklifinin ilk bölümü kabul edildi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
Altun'dan Bolton'ın ifadeleri ile ilgili açıklama
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Belediye başkanı böyle stres atıyor
Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pide 1
sude 1
22.06.2020 a.alanyaspor vs trabzonspor maçı 3
nefret 2
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
kavga 3
hastalık hastası 2
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
trabzonsporluların alanya'lı görevliye saldırmaları 1
hapşırmak 1
SON İLANLAR
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 466 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam