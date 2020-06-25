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Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek

Türkiye ile Libya, sıkı işbirliğine arşivleri de ekledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan Libya ile ilgili Osmanlı döneminden kalmış tapuların dijital kopyaları Trablus yönetimine verildi. Taşınmaz ve malikine ait bilgileri içeren tarihi tapu kayıtlarıyla ihtilaflar çözülecek.
 25 Haziran 2020 07:15
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Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek

Türkiye ile Libya, sıkı işbirliğine arşivleri de ekledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan Libya ile ilgili Osmanlı döneminden kalmış tapuların dijital kopyaları Trablus yönetimine verildi. Taşınmaz ve malikine ait bilgileri içeren tarihi tapu kayıtlarıyla ihtilaflar çözülecek. Alınan bilgiye göre 1863-1911 tarihleri arasında tutulan ve mülkiyet kanıtlarını içeren 39 adet tapu kayıt defteri mikrofilm veya dijital kopya şeklinde meşrü hükümete iletildi. Kayıtların Trablus, Bingazi, Derne gibi kentlere ilişkin olduğu öğrenildi. Defterlerde gerek taşınmaza ve gerekse malike ait şu bilgiler bulunuyor: İli, ilçesi, köyü ve mahallesi, mevki, nevi ve cinsi, miktarı, sınırı, değeri, edinme sebebi, vakıfla ilişiği, maliki, uyruğu, tapu kaydının tarihi ve sıra numarası, kaydın nereden geldiği, kaydın nereye gittiği.

26 ÜLKENİN KAYDI VAR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde Osmanlı döneminden 3 bin 494 tapu ve tahrir belgesi bulunuyor. Bu arşiv belgeleri milletlerarası bir öneme sahip. Milli sınırlar haricinde kalan yerlere ait özel mülkiyete ilişkin taşınmazların tapu kayıtlarını kapsayan zabıt-kayıt defterleri 1847 yılında başlayıp 1918 yılında son buluyor. Bu kapsamdaki defterler 7 bin 876 ciltten oluşuyor. Tapu Kadastro arşivinde Osmanlı coğrafyasındaki 26 ülkenin tapu kaydı var. Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Kosova, Balkan bölgesindeki ülkelerin tamamının tapusu Türkiye'de. Bu tapular, ilgili devletlere sorunlarını çözmek için veriliyor. Makedonya, Yunanistan ve Tunus'a ilişkin çeşitli mülkiyet problemleri de bu kayıtlarla çözüldü. Geçmişte Kudüs'ün tapusu Filistin devletine, Kıbrıs'ın tapusu da KKTC yetkililerine verilmişti.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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