Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku

Ekonomi Servisi İSTANBUL - Pandemi sebebiyle elektrik, su, gaz gibi hizmetleri sunan şirketlere getirilen 'kıyasen fatura' düzenleyebilme hakkı, bazı kurumlarda suistimale sebep oldu. Havaların ısınıp kaloriferlerin kapatıldığı nisan-mayıs aylarında en sert kış günlerinde ödediğinden daha yüksek doğalgaz faturasıyla karşılaşan vatandaşa bir darbe de su faturasından geldi. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentteki su kullanıcıları, aylık 20-30 lira olan su faturasının haziran ayında üç dört kat gelmeye başladığını söylerken en büyük şoku da iş yerini kapatan ya da şehirler arası seyahat kısıtlaması süresinde memleketlerinde olup, evinde hiç su kullanmayanlar yaşadı.

Okurumuz Yasemin Koç "Mart sonundan haziran başına kadar ailece memleketteydik. Elektrik faturası olsa anlarım. Buzdolabı ve bazı cihazlar fişte kalmak zorunda olabilir. Fakat bir damla su kullanmadan 117 lira fatura gelmesini anlamıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul Laleli'de bir tekstil ürünü satış mağazasının sahibi olan ve iş yeri kapalı olan Melih Çelik ise "Pandemi sürecinde iş yerim kapalıydı. Hatta boru patlar, bir şey olur diye vanayı kapatmıştım. İSKİ, üç aylık fatura kesmiş. Tam 2 bin 107 lira. Bir tuvalet ve bir lavabo için kesilen fatura bu. Üstelik tek kişi kullanıyorum. Her ay maksimum 30-40 lira gelirdi. Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Böyle fahiş bir miktar gelmeseydi haberim bile olmayacaktı" dedi.

Fahiş faturalar, sosyal medyanın da gündemi oldu. İSKİ ise üç aydır düzenlenen kıyasen faturanın mahsuplaşmasının gerçekleştirildiği açıklaması yaparken, fatura bilgi notunda "Pandemi sebebiyle su tüketimi artmıştır. Fatura ve sayacınız üzerindeki tüketim miktarı farklıysa idaremize müracaat ediniz" dedi.

Faturaya itiraz etti ihraçla tehdit edildi

İSKİ'nin fatura mağdurlarından biri de CHP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek oldu. Yürek, Silivri'de kullanmadığı yazlığına İSKİ tarafından gönderilen 257 TL tutarındaki faturaya itiraz edince parti binasına çağrıldı. Yürek, "Bana 'ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin ya da İSKİ'nin önünde özür dileyeceksin' dediler. Üçüncü seçenek de partiden ihraç olarak gündeme geldi. Hiçbirini kabul etmedim" dedi. Yürek, itirazı sonrası faturasının 121 liraya düştüğünü, kendisiyle birlikte itiraz eden 847 kişinin de faturasının düzeltildiğini söyledi.