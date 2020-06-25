Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti

Hakan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Çok sert tepkiler alacağını bile bile baro başkanlarının Ankara girişinde bekletildikleri yere gitti.

Baro başkanlarının kendisinin geldiğini görmeleri üzerine sırtlarını dönmelerine hiç aldırış etmedi.

"Geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunda baro başkanlarının kendisine attığı lafların tümünü sineye çekti.

Öfkeyle cevaplar vererek orayı terk etmek yerine baro başkanlarının tüm tepkilerine rağmen orada kalmaya devam etti.

Bir kere bile "Size iyilik de yaramıyor kardeşim" falan türü çiğliklere başvurarak üste çıkmaya çalışmadı.

Bu süper medeni tutum...

Kim ne derse desin...

Benim pek hoşuma gitti.

AK Parti'nin barolara yönelik yeni kanun hazırlığı içine girmesi baro başkanlarının tepkisine neden olmuştu. Kendi bulundukları illerden Ankara'ya yürüyen başkanlar şehir girişinde polis engeliyle karşılaşmış, sert müdahalelere maruz kalmıştı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'da Ankara'ya sokulmayan baro başkanlarının yanına gitmiş ancak tepki görmüştü."