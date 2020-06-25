Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
|25 Haziran 2020 08:02
|Yazdır
Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP'den, yeni düzenlemelere de itiraz geldi. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Kamu görevine girişte ömür boyu yaptırım niteliğinde ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, adli sicil kaydı uygun olmak yeterli olmalıdır.
Gerek kişisel verilerin korunması açısından gerekse de masumiyet karinesi gibi Anayasal diğer güvenceler açısından teklif metninde açık aykırılıklar yer almaktadır. Teklifin 3. maddesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının birlikte yapılacağı kurum veya işler belirlenmiştir. Bunlar arasında; gizlilik dereceli birimler de sayılmıştır. Gizlilik dereceli birimlerin nereler olduğu belirsizdir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza
25 Haziran 2020 08:08
|Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM'de görüşülüyor
24 Haziran 2020 22:53
|Güvenlik soruşturması teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
24 Haziran 2020 21:07
|Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
24 Haziran 2020 12:15
|Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
23 Haziran 2020 23:16
|AK Parti, MHP ve CHP'den 'Yassıada' teklifine tam destek
23 Haziran 2020 16:07
|Adnan Menderesle ilgili kara leke temizleniyor
23 Haziran 2020 06:40
|Stratejik görevler için çifte soruşturma
20 Haziran 2020 07:56
|Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu
19 Haziran 2020 17:56
|Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM'de kabul edildi
18 Haziran 2020 20:17