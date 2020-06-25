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Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz

CHP, AK Parti'nin, kamudaki işe alımlarda, "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" öngören kanun teklifine itiraz ediyor. AK Parti, devlet kadrolarına personel alımında "güvenlik soruşturması" yapılmasını öngören yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesinin ardından yeni bir teklif hazırlayarak TBMM'ye sundu.
 25 Haziran 2020 08:02
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Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP'den, yeni düzenlemelere de itiraz geldi. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Kamu görevine girişte ömür boyu yaptırım niteliğinde ve temel hakların ihlali niteliğinde düzenlemeler yerine, adli sicil kaydı uygun olmak yeterli olmalıdır.

Gerek kişisel verilerin korunması açısından gerekse de masumiyet karinesi gibi Anayasal diğer güvenceler açısından teklif metninde açık aykırılıklar yer almaktadır. Teklifin 3. maddesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının birlikte yapılacağı kurum veya işler belirlenmiştir. Bunlar arasında; gizlilik dereceli birimler de sayılmıştır. Gizlilik dereceli birimlerin nereler olduğu belirsizdir" dedi.
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