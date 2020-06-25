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Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı

Yaklaşan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavları için tıpkı ara sınavlarda olduğu gibi bir faaliyet planı hazırlayan Anadolu Üniversitesi, internet tabanlı olarak gerçekleşecek sınav sürecine dair tüm hazırlıklarını tamamladı.
 25 Haziran 2020 08:05
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Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı

Türkiye'de ve dünyada birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da köklü değişiklikler yaşanmasına neden olan yeni tip Koronavirüs tehlikesine karşı Anadolu Üniversitesi, öğrenci odaklı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Açık ve uzaktan eğitimdeki köklü tecrübesini dijital ortamlara başarılı bir şekilde aktaran Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi ara sınavlarında 1 milyona yakın öğrencisini Koronavirüs tehlikesinden uzak tutmak için online olarak sınava tabi tuttu.

Hiçbir öğrenciyi riske atmayarak bir ilki hayata geçiren Anadolu Üniversitesi, dönem sonu sınavlarını da tüm önlemleri alarak güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştireceğini bir süre önce duyurdu. 24 Haziran tarihinde başlayan ve 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan dönem sonu sınavları için tüm imkanlarını seferber eden üniversite, evlerinde internet bağlantısı ya da gerekli teknoloji bulunmayan öğrenciler için Açıköğretim bürolarını steril hale getirdi. Bu sayede sınavlar süresince öğrenciler yaşadıkları şehirlerdeki bürolarda güvenli bir şekilde sınavlarına girebilecek.

Dezavantajlı bireyler ve 65 yaş üstü öğrenciler için gerekli hizmetler sağlanacak

1 milyona yakın öğrencinin gireceği sınavlar için daha önce kullanılan Çevrimiçi Sınav Sistemi'nden faydalanacak olan üniversite, 15 günü kapsayan sınavlar süresince hiçbir öğrenciye mağduriyet yaşatmayacak çalışmaları devreye soktu. Geçen sınav döneminde refakat edilmesi gereken engelli veya kronik hasta 4 bin 80 öğrenci için özel bir uygulama hazırlayan Anadolu Üniversitesi, 200'ün üzerinde öğrenciyi evlerinden sınava tabi tuttu.

Ayrıca dönem sonu sınavları için toplam 183 öğrenci, yurt genelindeki 72 Açıköğretim bürosundan randevu aldı. 129 engelli ve 65 yaş üstü 3 kişi için de planlama yapan Anadolu Üniversitesi, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu illerde gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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