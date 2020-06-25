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Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza

Taklit ve tağşişte sektörden men yaptırımını devreye sokacak yeni kanun teklifi hazır. Tüketicilerde korku, güvensizlik ve endişe yaratan yayına da para cezası kesilebilecek
 25 Haziran 2020 08:08
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Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifi ile alkollü içki satışında saat yasağına uymayanlara verilen ceza ağırlaştırılıyor. Buna göre 22.00 ila 06.00 saatleri arasında içki satışı yapanlara 65 bin TL'den 320 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Taklit ve tağşişte sektörden men yaptırımını da devreye sokacak düzenleme ile gıda konusunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratan yayınlar yapan medya kuruluşlarına para cezası kesilebilecek. Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Taklit ve tağşiş yapılmış ürünler işleme tabi tutulamayacak, piyasaya arz edilemeyecek. Bilimsel dayanağı ve kanıtı olmayan, gıdalar hakkında yanıltıcı, yanlı, yanlış yönlendirici, art niyetli ve kulaktan dolma bilgilerle yayın yapılamayacak.

5 yıla kadar hapis

Gıda konusunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratan yayınlar yapan medya kuruluşlarına, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 5'ine kadar para cezası kesilebilecek. Ayrıca, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına karar verilebilecek.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, piyasaya sunan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men edilecek.

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulacak. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya satan işletmeciye 50 bin TL'den aşağı olmamak ve 500 bin TL'yi geçmemek üzere gelirinin yüzde 1'i oranında para cezası verilecek. Fiilin iki yıl içinde tekrarlanması durumunda ise işletmeci 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

22.00 yasağı artıyor

Saat 22.00 ila 06.00 arasında perakende alkollü içki satanlara 65 bin TL'den 320 bin TL'ye kadar para cezası verilecek. 5 yıl içinde 3. kez yasağı ihlal edenlerin, tüm perakende içki satış belgeleri iptal edilecek ve bu kişiler 2 yıl süreyle yeni alkollü içki satış belgesi alamayacak.

Tütün mamulü üreticilerinin, bir yıl içinde ürettikleri ve ithal ettikleri; sigara, nargilelik, sarmalık ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun Türkiye'de üretilmiş olması zorunlu olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 45'e kadar artırabileceği gibi yüzde 15'e kadar indirebilecek. Yerli tütün kullanım zorunluluğu 2022 yılından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak. Buna göre söz konusu oran 2022'de yüzde 17, 2023'te yüzde 21 ve 2024 yılında yüzde 25 şeklinde uygulanacak.

İzinsiz hobi bahçesi yok

Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan yapılara izinsiz başlanılması halinde önce bin TL'den az olmamak üzere bozulan arazinin her metrekaresi için 10 TL ceza kesilecek. Aykırılığın giderilmesi için verilecek 2 aylık sürede gereken yapılmazsa söz konusu para cezası üç katına çıkarılacak.

Belediye yıkmazsa Tarım Bakanlığı yıkımı gerçekleştirerek, yıkım masrafının iki katını belediyeden tahsil edilecek.

Etil alkol cezası

Makaron ve yaprak sigara kağıdının toptan satışını, bakanlıktan satış belgesi almadan yapana 50 bin TL; perakende satana ise 5 bin TL ceza kesilecek. Bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üreten ve satanlara 5 bin TL; etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdının satışını internet, posta yoluyla yapanlara 20 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek.

Mevzuatta tanımlanmış amacı dışında etil alkol bulunduran ve satanlara da 20 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar ceza verilecek.
Türkiye
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