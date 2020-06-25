1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı

Hidrosiklorokinin Kovid-19'lu gebelerde hiçbir zaman tercih edilmediği salgının başından beri bu hastalara lopinavir-ritonavir (Lop/r) etken maddeli ilacın kullanıldığını belirtildi
 25 Haziran 2020 08:11
Yazdır
HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Kovid-19 erişkin hasta tedavisine ilişkin rehberde, gebelerde gerekmedikçe hidroksiklorokin ilacının kullanılmayacağının açıklanması merak konusu olurken, Bilim Kurulu üyeleri Kovid-19 hastalığına yakalanan gebelerde sürecin başından bu yana lopinavir-ritonavir (Lop/r) etken maddeli ilacın kullanıldığını dile getirdi. Bakanlığın güncellediği, "Erişkin Hasta Tedavisi"ne ilişkin rehberde, daha önce Kovid-19'a yakalanan gebelerde hekimlerin inisiyatifine göre uygulanan ilacın, artık kullanılmayacağı, bunun yerine lopinavir-ritonavir etken maddeli ilacın kullanılcağının altı çizilirken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

"Hidrosiklorokin Kovid-19'lu gebelerde hiçbir zaman tercih edilen bir ilaç olmadı. Gebe hastalarda ilk baştan beri lopinavir-ritonavir tedavisi uyguluyoruz. Rehber güncellenmiş olsa da, bu tedavi seçeneği yeni değil. Pandeminin ilk gününden bu yana uyguladığımız bir metod. Gebelerin tedavisindeki temel hedef, bebeğin de zarar görmemesi. Söz konusu lopinavir-ritonavir etken maddeli ilaçlar HIV hastası gebelerde geçmişten beri kullanılan ve başarılı sonuçlar aldığımız tedavi ürünleri. HIV'li gebelerde zaten kullanılan bu ilaçlar dünya sağlık otoriteleri tarafından da onaylanmış durumda" dedi.

'Başarılı sonuç'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal da, Kovid-19 hastası gebelerde dünya genelinde lopinavir-ritonavir etken maddeli ilaçların kullanıldığını belirterek, "Söz konusu etken maddeli ilaçlar, uzun yıllardır HIV hastası gebelerde kullanılırken başarılı sonuçlar elde ediliyor. HIV virüsü bulaşmış gebelerde çok fazla deneyimimiz olduğundan Kovid-19 vakalarında da ilaçları uyguluyoruz. Rehber güncellendi ancak gebeler için tedavi yöntem ve ilaç seçenekleri değişmiş değil" diye konuştu.

'Doğum riski artışı yok'

"Yenidoğan ve Gebelerde Yeni Koronavirüs" adlı araştırmaya imza atan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hasan Tezer, Dr. Melis Deniz ve Dr. Anıl Tapısız ise Kovid-19'lu gebelerin tedavisinde şu uyarıları sıraladı:

"Yenidoğan döneminde olduğu gibi destek tedavisi önerilirken, gebelere de ağır vakalarda antiviral tedavi düşünülmelidir. Lopinavir-Ritonavir HIV (+) gebeler üzerine yapılan çalışmalarda doğum riskinde herhangi bir artış saptanmamıştır. Bu nedenle tercih edildi."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti
25 Haziran 2020 07:59		 Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku
25 Haziran 2020 07:45
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Haziran 2020 06:31		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
25 Haziran 2020 00:13
Klima imalatçılarından 'doğru kullanım' uyarısı
24 Haziran 2020 23:52		 İSPARK'tan çıkartılan işçiler, İBB önünde gösterisi yaptı
24 Haziran 2020 22:26
İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor
24 Haziran 2020 22:25		 Minibüsteki yolcunun korona olduğunu sanıp polisi aradılar
24 Haziran 2020 21:20
Emekli Vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı
24 Haziran 2020 19:36		 Şehit Sözleşmeli Onbaşı Durak son yolculuğuna uğurlandı
24 Haziran 2020 19:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı08:18 - DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak08:17 - Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri08:15 - Belediye başkanı böyle stres atıyor08:14 - TBMM'de koronaya karşı 'salgın timi'08:11 - HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı08:08 - Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza08:05 - Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı08:02 - Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz07:59 - Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti
07:55 - AFAD böyle uyardı; Sel değil tedbirsizlik öldürüyor07:45 - Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku07:43 - Muhalefetten üç öneriye ret07:31 - Okul sırasında yetenek keşfi07:15 - Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek06:50 - Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi teklifinin ilk bölümü kabul edildi
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
Altun'dan Bolton'ın ifadeleri ile ilgili açıklama
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Belediye başkanı böyle stres atıyor
Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nazar 1
Uyku göz bandı 2
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 4
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 1
uyku delisi 1
hastalık hastası 2
sık sık saç rengini değiştirmek 2
gözlerini oyma dürtüsü 1
pide 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam