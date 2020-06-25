1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de koronaya karşı 'salgın timi'

Koronavirüs vaka sayısını önceki gün 19 olarak açıklayan TBMM Başkanlığı, dün de yeni vakaların tespit edilmesinin ve sayının 20'nin üzerine çıkmasının ardından
 25 Haziran 2020 08:14
Yazdır
TBMM'de koronaya karşı 'salgın timi'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin TBMM bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için oluşturulan Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Genelge ile yayınlanan tedbirler şöyle sıralandı:

Çaymatik dönemi

Bugün açılışı yapılacak 100. Yıl Bahçe Lokantası ile ana binadaki üyeler lokantası hariç tüm lokantalar kapatıldı. Tüm personele kumanyaları çalıştıkları odalarında dağıtılacak.

Kış Bahçelerinde ve 100. Yıl Bahçe Lokantasında bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları kapatıldı. Milletvekili kulisleri ve çay servisinin yapıldığı yerlere "çaymatikler" konulacak. Çay ve kahve için cam ve porselen yerine tek kullanımlık karton bardaklar kullanılacak.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak. Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Ara ve tatil yok

Meclis'te vaka sayısının 20'nin üzerine çıkması "Meclis çalışmalarına ara verecek, tatile girecek" söylentilerine yol açtı. Milliyet'in yetkililerden aldığı bilgiye göre, yoğun gündemle çalışan Meclis, Genel Kurul çalışmalarına ara vermeyecek veya tatile girmeyecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFAD böyle uyardı; Sel değil tedbirsizlik öldürüyor
25 Haziran 2020 07:55		 Okul sırasında yetenek keşfi
25 Haziran 2020 07:31
İstanbul'da pandemi döneminde aşılar kesintisiz yapıldı
24 Haziran 2020 23:51		 Meclise 'pandemi timi' geliyor
24 Haziran 2020 21:54
Valilikten vakaların arttığı mahalle hakkında açıklama
24 Haziran 2020 18:59		 HAVELSAN'da görev değişikliği
24 Haziran 2020 18:00
Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar
24 Haziran 2020 17:19		 Ulusal düzeydeki ilana 1 kişi başvuırduysa, kişiye özel ilan eleştirimiz haklı değil mi?
24 Haziran 2020 16:02
YÖK 'engelsiz üniversite'leri ödüllendirdi
24 Haziran 2020 15:56		 EGM'den baro başkanlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama
24 Haziran 2020 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:27 - Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı08:18 - DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak08:17 - Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri08:15 - Belediye başkanı böyle stres atıyor08:14 - TBMM'de koronaya karşı 'salgın timi'08:11 - HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı08:08 - Tağşiş yapana men endişe yaratana ceza08:05 - Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı08:02 - Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz07:59 - Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti
07:55 - AFAD böyle uyardı; Sel değil tedbirsizlik öldürüyor07:45 - Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku07:43 - Muhalefetten üç öneriye ret07:31 - Okul sırasında yetenek keşfi07:15 - Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek06:50 - Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Barolar özgürlüklere hep karşı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Gizli tanık ifadesiyle cinayetten tutuklandı
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi teklifinin ilk bölümü kabul edildi
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
Altun'dan Bolton'ın ifadeleri ile ilgili açıklama
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Belediye başkanı böyle stres atıyor
Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hapşırmak 1
kavga 3
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
pide 1
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 4
suriye altını 4
trabzonsporluların alanya'lı görevliye saldırmaları 1
insanın insandan dinlenmesi 1
şehriye çorbası 1
hastalık hastası 2
SON İLANLAR
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 466 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam