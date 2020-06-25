TBMM'de koronaya karşı 'salgın timi'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin TBMM bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için oluşturulan Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Genelge ile yayınlanan tedbirler şöyle sıralandı:

Çaymatik dönemi

Bugün açılışı yapılacak 100. Yıl Bahçe Lokantası ile ana binadaki üyeler lokantası hariç tüm lokantalar kapatıldı. Tüm personele kumanyaları çalıştıkları odalarında dağıtılacak.

Kış Bahçelerinde ve 100. Yıl Bahçe Lokantasında bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları kapatıldı. Milletvekili kulisleri ve çay servisinin yapıldığı yerlere "çaymatikler" konulacak. Çay ve kahve için cam ve porselen yerine tek kullanımlık karton bardaklar kullanılacak.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak. Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Ara ve tatil yok

Meclis'te vaka sayısının 20'nin üzerine çıkması "Meclis çalışmalarına ara verecek, tatile girecek" söylentilerine yol açtı. Milliyet'in yetkililerden aldığı bilgiye göre, yoğun gündemle çalışan Meclis, Genel Kurul çalışmalarına ara vermeyecek veya tatile girmeyecek.