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DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs salgınında haftaya vaka sayısının 10 milyonu aşacağını öngörüyor. ABD yaklaşık 2,5 milyon vakayla Covid-19'un en yaygın olduğu ülke konumunda.
 25 Haziran 2020 08:18
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DSÖ: Vaka sayısı haftaya 10 milyona çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınına ilişkin yeni tahminini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgının ilk ayında DSÖ'ye 10 binden az vaka bildirildi. Geçtiğimiz ay ise bildirilen vaka sayısı neredeyse 4 milyona ulaştı" dedi.

10 MİLYON VAKA TAHMİNİ

Tüm dünyaya yayılan salgına ilişkin Genel Direktör Ghebreyesus, "Önümüzdeki haftada 10 milyon vakaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Direktör salgının sona ermediğini bu verilerin aşı çalışmalarının önemine işaret ettiğini aktardı.
NTV
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