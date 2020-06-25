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Polisler ve sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı
Son dakika haberlere göre, Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri ve aynı bölgeden bir hastayı almak için geçen 112 sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
|25 Haziran 2020 08:27
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Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 406 ve 408inci sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Husumetli iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören gruplardan biri olay yerinden ayrıldı. Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine geldiği sırada, ara sokaklardan ateş açıldı. Bu sırada olay yerine yakın bir adresten hasta almaya gelen 112 sağlık ekipleri de çatışmanın ortasında kaldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Çatışmanın yaşandığı sokak polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma başlattı.
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