'ABD'de koronavirüs ölümleri 180 bini bulabilir'
|25 Haziran 2020 08:33
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Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Ekim'e kadar ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından ölenlerin sayısının 179 bini geçeceği tahmininde bulundu.
Enstitünün yeni yayınladığı Covid-19 projeksiyonunda, iş yerlerinin açılması ve toplumun salgına karşı tepkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Nüfusun önemli bir kesiminin maske takmaya dikkat ettiği ancak bunun hala yetersiz olduğu belirtilen raporda, Amerikan halkının davranışlarında herhangi bir değişim söz konusu olmadığı takdirde, 1 Ekim itibarıyla Covid-19 kaynaklı ölü sayısının 179 bin 106 olacağı öngörüldü.
YÜZDE 95 MASKE TAKARSA
Çalışmada, halkın yüzde 95'inin maske takması durumunda ise aynı tarihte ölü sayısının 140 bin civarında kalacağı tahmini yapıldı.
"BULAŞMA ORANINI YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ"
Washington Üniversitesinde yapılan çalışmada, maske takmanın Covid-19 virüsünün bulaşma oranını yüzde 50'ye kadar düşürdüğü vurgulandı.
Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, geçen hafta yayınladığı bir değerlendirmede ise 1 Ekim'e kadar ülkedeki ölü sayısının 201 bini geçeceğini öngörmüştü.
YÜZDE 74 'SIKLIKLA' VEYA HER ZAMAN TAKIYOR
ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD'lilerin yüzde 74'ü, sıklıkla veya her zaman maske taktığını belirtiyor.
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