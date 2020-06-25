Satrançta iki 'büyük usta' online maçta karşılaşacak
Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun online maç yapacağını duyurdu.
|25 Haziran 2020 08:35
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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun en yüksek puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Liviu Dieter Nisipeanu'nun, Mustafa Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde "lichess" internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade edildi.
Federasyonun "YouTube" kanalından izlenebilecek canlı yayına Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.
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