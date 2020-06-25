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Satrançta iki 'büyük usta' online maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun online maç yapacağını duyurdu.
 25 Haziran 2020 08:35
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Satrançta iki 'büyük usta' online maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun en yüksek puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Liviu Dieter Nisipeanu'nun, Mustafa Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde "lichess" internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun "YouTube" kanalından izlenebilecek canlı yayına Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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