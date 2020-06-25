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Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Bodrum'da bir porsiyon dönerin 370 liraya satılmasının fırsatçılık olmadığını söyledi. Bingöl, "Normal, müşteri isteyerek gidiyor" düşüncesini dile getirdi.
 25 Haziran 2020 08:47
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Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Bingöl, "Bana göre durum normal. Bu arz-talep meselesi. Kişi fiyatını koyuyor, müşteri de bunu bilerek, isteyerek gidiyor. Zorla satmıyor ki sana." dedi.

Bingöl, "İsteyen başka yerde 20 liraya da döner yiyebiliyor mu? Yiyor. O zaman bu eleştiriler niye? Geçen sene Fransa'da Michelin yıldızlı bir restorana gittim.

'Kişi başı 300 Euro' diyor. Bunu kabul ederek oraya gidiyorum, sonra da 'Vay efendim, çok pahalı' diye isyan ediyorum. Olur mu böyle bir şey? Ya gitmeyeceksin ya da şikayet etmeyeceksin. Ne işin var o lüks restoranlarda? Hem sosyal medyadan hava atacak hem de tantana yapacak. Olmaz." diye konuştu.

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