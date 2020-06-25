THE listesinde 23 Türk üniversitesi

Hürriyet Eğitim Servisinin haberine göre: TImes Higher Education (THE), 'Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2020'de, 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Türkiye'den en iyi dereceyi 69'uncu olan Sabancı Üniversitesi elde etti. Onu, 88'inci sırada gelen Çankaya Üniversitesi ve 90'ıncı sırada yer alan Koç Üniversitesi takip etti. Bilkent Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi 101-150 sıra bandında yer aldı.

Dünya sıralamasında ilk sırada, art arda üçüncü defa birinci olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bulunuyor. Diğer bir Asya üniversitesi olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ise ikinci sırada geliyor. Geçen yıl üçüncü sırada olan Singapur'daki üniversitenin yükselişi dikkat çekiyor. Hemen ardında üçüncü sırada ise Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi var.

'DÜNYA ÜNİVERSİTESİ'

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, THE sıralamasındaki başarı konusunda şunları söyledi: "20 yıl önce yüksek öğrenimde fark yaratmak ve 'dünya üniversitesi' olmak hedefiyle yola çıkan üniversitemiz, bugün en saygın üniversiteler arasında araştırma ve başarıları ile listeleniyor. Genç yaşına rağmen çok sayıda ilklere imza atan, öncü rolü ile gurur verici bir geçmişe sahip olan üniversitemiz için sıralamada yine Türkiye'den birinci sırada yer almak, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, çalışanlarımız, mezunlarımız ve tüm paydaşlarımız için gurur vesilesidir."

EĞİTİM KALİTESİ

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun ise üniversitelerinin 414 üniversite arasında 88'inci sırada, Türkiye'den sıralamaya giren 23 üniversite arasında ise ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Üniversitemizde ısrarla ve inatla sürdürmüş olduğumuz eğitim kalitesi, faaliyetler, Ar-Ge çalışmaları, makale, teknolojik projelere katkı, topluma hizmet çalışmasının doğal bir sonucu. Başarıda emeği geçen tüm akademik, idari personel ile öğrencilere katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum."

TÜRKİYE SIRALAMASI

DÜNYADA İLK 10