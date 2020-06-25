1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THE listesinde 23 Türk üniversitesi

Her yıl 'Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri' sıralaması yapan THE, 2020 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den Sabancı Üniversitesi 69'uncu, Çankaya Üniversitesi 88'inci ve Koç Üniversitesi 90'ıncı olurken sıralamaya 23 Türk üniversitesi girdi. Listede Asya ülkelerinin yükselişi dikkati çekti.
 25 Haziran 2020 09:01
Yazdır
THE listesinde 23 Türk üniversitesi

Hürriyet Eğitim Servisinin haberine göre: TImes Higher Education (THE), 'Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2020'de, 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Türkiye'den en iyi dereceyi 69'uncu olan Sabancı Üniversitesi elde etti. Onu, 88'inci sırada gelen Çankaya Üniversitesi ve 90'ıncı sırada yer alan Koç Üniversitesi takip etti. Bilkent Üniversitesi, geçen yıl olduğu gibi 101-150 sıra bandında yer aldı.

Dünya sıralamasında ilk sırada, art arda üçüncü defa birinci olan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bulunuyor. Diğer bir Asya üniversitesi olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ise ikinci sırada geliyor. Geçen yıl üçüncü sırada olan Singapur'daki üniversitenin yükselişi dikkat çekiyor. Hemen ardında üçüncü sırada ise Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi var.

'DÜNYA ÜNİVERSİTESİ'

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, THE sıralamasındaki başarı konusunda şunları söyledi: "20 yıl önce yüksek öğrenimde fark yaratmak ve 'dünya üniversitesi' olmak hedefiyle yola çıkan üniversitemiz, bugün en saygın üniversiteler arasında araştırma ve başarıları ile listeleniyor. Genç yaşına rağmen çok sayıda ilklere imza atan, öncü rolü ile gurur verici bir geçmişe sahip olan üniversitemiz için sıralamada yine Türkiye'den birinci sırada yer almak, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, çalışanlarımız, mezunlarımız ve tüm paydaşlarımız için gurur vesilesidir."

EĞİTİM KALİTESİ

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun ise üniversitelerinin 414 üniversite arasında 88'inci sırada, Türkiye'den sıralamaya giren 23 üniversite arasında ise ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Üniversitemizde ısrarla ve inatla sürdürmüş olduğumuz eğitim kalitesi, faaliyetler, Ar-Ge çalışmaları, makale, teknolojik projelere katkı, topluma hizmet çalışmasının doğal bir sonucu. Başarıda emeği geçen tüm akademik, idari personel ile öğrencilere katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum."

TÜRKİYE SIRALAMASI

DÜNYADA İLK 10

  1. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üni. (Hong Kong)
  2. Nanyang Teknoloji Üni., Singapur (Singapur)
  3. Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üni. Paris (Fransa)
  4. Sant'Anna İleri Araştırmalar Okulu - Pisa (İtalya)
  5. Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) (Güney Kore)
  6. Maastricht Üni. (Hollanda)
  7. Hong Kong Şehir Üniversitesi (Hong Kong)
  8. Pohang Bilim ve Teknoloji Üni. (POSTECH) (Güney Kore)
  9. Sorbonne Üni. (Fransa)
  10. Pompeu Fabra Üni. (İspanya)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı
25 Haziran 2020 08:05		 3 tip yeni üniversite modeli geliyor
19 Haziran 2020 08:59
YÖK'ten intörnlerle ilgili önemli karar!
18 Haziran 2020 16:49		 2020 Mart Dönemi Doçentlik Başvurusu için açıklama
17 Haziran 2020 20:13
22 enstitü, fakülte kuruldu, 26'sı ise kapatıldı
16 Haziran 2020 08:11		 Kocaeli Üniversitesinden sınav iptali açıklaması
15 Haziran 2020 16:33
LGS'ye giriş bilgileri yayımlandı
13 Haziran 2020 09:06		 Webometrics, Türk Üniversitelerini sıralamaya alacağını açıkladı
12 Haziran 2020 23:04
YÖK'ten Doçentlik başvurularına dair açıklama
12 Haziran 2020 18:06		 Özhan Sağlık, Webometrics'deki olay üzerine açıklama yaptı
11 Haziran 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü10:30 - CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak10:26 - Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti10:20 - Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı10:20 - Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı10:18 - Borsa, güne yatay başladı10:18 - MSB: PKK/YPG'nin bombalı kamyonetle saldırısı önlendi10:16 - Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor10:15 - Telefonla yüksek sesle konuşma nedeniyle bıçaklanan kişi öldü10:14 - Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza
10:08 - Tarihi binayı ateşe verdi, 'Yakmadan duramıyorum' dedi10:03 - Sağlık teknolojilerine destekler sürecek10:02 - FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış09:59 - Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı09:50 - Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme09:49 - Metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı09:44 - Aldatma (Zina), boşanma davasına dair her şey09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Benzine indirim geliyor
Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
Türkiye'de de satılan, kanser yapan ilaç için firma, 11 milyar dolar tazminat ödeyecek
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı
THE listesinde 23 Türk üniversitesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 2
Yemeği fazla kaçırmak 1
hastalık hastası 2
kavga 3
Rıza Kayaalp 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
bağcıklı ayakkabının ettikleri 2
yağmur 2
diş ağrısına tuz basmak 1
hapşırmak 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam