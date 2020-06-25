Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
|25 Haziran 2020 09:50
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Tapu ve Kadastro personelini kapsayan atama ve yer değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre zorunlu yer değişikliği yapan personel arasına kadastro müdür yardımcıları da alınmıştır.
Ayrıca naklen kuruma gelen personelin bölge müdürü, kadastro müdürü, tapu müdürü gibi unvanlara atanmaları için beklemeleri gereken süre 2 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atanan personelin 2 yıl görev yapmadıkça isteğe veya mazerete bağlı tayin yapamayacakları yönünde yeni bir düzenleme yapılmıştır.
İşte yönetmelikte yapılan değişikliklerin karşılaştırma cetveli
Yönetmeliğin eki cetvelin son haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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