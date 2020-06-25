1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme

Tapu ve Kadastro personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti.
 25 Haziran 2020 09:50
Yazdır
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme

Tapu ve Kadastro personelini kapsayan atama ve yer değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre zorunlu yer değişikliği yapan personel arasına kadastro müdür yardımcıları da alınmıştır.

Ayrıca naklen kuruma gelen personelin bölge müdürü, kadastro müdürü, tapu müdürü gibi unvanlara atanmaları için beklemeleri gereken süre 2 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atanan personelin 2 yıl görev yapmadıkça isteğe veya mazerete bağlı tayin yapamayacakları yönünde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

İşte yönetmelikte yapılan değişikliklerin karşılaştırma cetveli

Yönetmeliğin eki cetvelin son haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
25 Haziran 2020 09:59		 Türkiye'nin yeni kamikazesi 'Alpagu' geliyor
25 Haziran 2020 09:21
Kurallara uymayanlar için vatandaş ihbar hattı
25 Haziran 2020 08:53		 AFAD böyle uyardı; Sel değil tedbirsizlik öldürüyor
25 Haziran 2020 07:55
Okul sırasında yetenek keşfi
25 Haziran 2020 07:31		 İstanbul'da pandemi döneminde aşılar kesintisiz yapıldı
24 Haziran 2020 23:51
Meclise 'pandemi timi' geliyor
24 Haziran 2020 21:54		 Valilikten vakaların arttığı mahalle hakkında açıklama
24 Haziran 2020 18:59
HAVELSAN'da görev değişikliği
24 Haziran 2020 18:00		 Maskesiz bindikleri minibüste polisi görünce yüzlerini gizlediler, cezadan kaçamadılar
24 Haziran 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü10:30 - CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak10:26 - Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti10:20 - Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı10:20 - Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı10:18 - Borsa, güne yatay başladı10:18 - MSB: PKK/YPG'nin bombalı kamyonetle saldırısı önlendi10:16 - Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor10:15 - Telefonla yüksek sesle konuşma nedeniyle bıçaklanan kişi öldü10:14 - Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza
10:08 - Tarihi binayı ateşe verdi, 'Yakmadan duramıyorum' dedi10:03 - Sağlık teknolojilerine destekler sürecek10:02 - FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış09:59 - Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı09:50 - Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme09:49 - Metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı09:44 - Aldatma (Zina), boşanma davasına dair her şey09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Benzine indirim geliyor
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
Türkiye'de de satılan, kanser yapan ilaç için firma, 11 milyar dolar tazminat ödeyecek
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı
THE listesinde 23 Türk üniversitesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sude 1
pide 1
nefret 2
sık sık saç rengini değiştirmek 2
İş yaparken söylenen şarkılar 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 4
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
yağmur 2
suriye altını 4
Rıza Kayaalp 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam