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Türkiye'nin önü iki yılda açıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye 2 yılda gücüne güç kattı. Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomiden sağlığa, sanayiden dış politikaya büyük adımlar atıldı. Savunma sanayiinde yerlileşme sağlandı. Yerli tank ve otomobil üretimine hız verildi. FETÖ devletin damarlarından temizlendi, vesayete son verildi
 25 Haziran 2020 09:19
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Türkiye'nin önü iki yılda açıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile iki yılını geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak görevine üstlendi. Türkiye, bu süre içinde ekonomiden dış politikaya, yerli ve milli savunma sanayinden, eğitim ve ulaştırmaya kadar bir çok alanda başarıdan başarıya koşarken Kovit-19 ile mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldı. Faizleri indirip, kendi otomobilini yapar hale geldi.

Türkiye, 1960'tan bu yana darbeler, muhtıra, ekonomik krizler ile uğraşmak zorunda kaldı. Bunun en önemli sorumlularından biri de yönetim sistemi, bunun beraberinde getirdiği koalisyonlar, askerin ve bazı kurumların etkinliğinden kaynaklanıyordu. En küçük sorunlar bile karar alma mekanizmalarındaki işleyişin yavaş alması nedeniyle çözülemez hale gelmişti. AK Parti ve MHP bir araya gelerek ülkenin önünü açacak bir anayasa değişikliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkında onayına aldı.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimler ile sistem fiilen yürürlüğe girerken Başkan Erdoğan da, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Sistem ile karar alma mekanizmaları hızlanırken, Erdoğan ekonomiden sağlığa kadar her alanda hızlı kararlar olarak ülkenin başarıdan başarıya koşmasını sağladı.

EKONOMİDE ATILIM : Ekonomide yetkilerin tek elde toplanması, kararların hızlı alınması atılım döneminin başlamasına neden oldu. Faiz lobisi ile etkin mücadele edildi. Dolar kurunu yükseltmek yapılan operasyonlar püskürtüldü. Pandemi döneminde bir çok ülke sıkıntıya girerken Türk ekonomisi süreci daha hızlı atlatmaya başladı. Türkiye son iki yılda üçüncü havalimanı başta olmak üzere yollar, köprüler, santral ve barajlar gibi büyük projeleri arka arkaya hayata geçirdi. Kanal İstanbul için gerekli adımları attı. Bursa Şehir Hastanesi, İstanbul-İzmir Otoyolu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı açıldı.

DEMOKRATİK ADIMLAR: Son iki yıl içinde Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini silmeye çalışırken, bir taraftan da demokratikleşmeye ilişkin adımları hayata geçirmeye çalıştı. Dünyanın dört bir yanında yardımı ihtiyacı olanlara elini uzattı

FETÖ VE VESAYETE SON: Sistem FETÖ ile etkin mücadelede de büyük bir başarı elde edilmesini sağlandı. Vesayet odaklarına son verilirken FETÖ'cüler TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletten sökülüp atıldı.

PANDEMİ VE ŞEHİR HASTANELERİ

Başkan Erdoğan, iki yıllık dönemde dev projelerin yapımı için düğmeye bastı. Bunlardan biri de şehir hastaneleri oldu. Muhalefet ve bazı kesimler tarafından eleştirilen şehir hastanelerinin ne kadar önemli bir yatırım olduğu pandemi döneminde ortaya çıktı. ABD ve Avrupa ülkelerinin sağlık sistemleri çöküp bahçelerde hasta tedavi edilirken, sağlık personeline maske bile bulamadılar. Dünyada ölüm oranları en az ülkelerden biri oldu. Herkese ilacını alıp, tedavi gördü. Vatandaşa maske ücretsiz dağıtıldı. Pandemi ile mücadele, sistemin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Türkiye, salgın ile mücadeleye ilişkin kararları büyük bir hızla alıp hayata geçirdi. Bu da pandemi ile başarılı mücadeleyi beraberinde getirdi.

YERLİ TANK VE OTOMOBİL

Savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye, bir çok alanda yerlileşme adımlarına hız verdi. Kendi tankını ve silahını üretir hale geldi. En önemli adımlardan biri de kendi otomobilini üretecek duruma gelmesi oldu. Bunun için tüm adımlar atıldı ve yerli otomobil prototipleri kamuoyu ile paylaşıldı. Kocaeli'ye 27 Aralık'ta Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'na iştirak eden Erdoğan, araçla deneme sürüşü yaptı.

DIŞ POLİTİKADA AKTİF VE BAŞARILI BİR DÖNEM

Türkiye, dış politikada büyük başarılar elde ederken, bölgesinde önemli bir güç ve oyun kurucu haline geldi. Suriye'ye ilişkin operasyonları arka arkaya icra etti. Irak ve Suriye'de teröristlere göz açtırmadı. Libya ile yapılan anlaşma Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye'yi denklem dışında bırakan tüm planları yırtıp çöpe attı. Türkiye'nin NATO ve BM'deki etkinliği arttı. Erdoğan, yıl içinde Rusya'ya 3, ABD ve Azerbaycan'a 2 olmak üzere toplam 24 ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Sırbistan, Macaristan, Katar, İngiltere, İsviçre, Malezya, Tunus, Almanya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan ve Belçika'ya gitti. G20 Liderler Zirvesi'ne, BM 74. Genel Kurulu'na, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

Erdoğan, 8 Ocak'ta da TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i konuk etti. Ayrıca Gürcistan, Malezya, Çekya, İtalya, Almanya, Bulgaristan KKTC, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi liderlerini kabul etti. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı yıl içinde beş defa kabul etti.

Erdoğan, son 1 yıl içerisinde devlet, hükümet ve bazı kurum başkanlarıyla toplam 217 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Merkel ile 18, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 17, ABD Başkanı Trump ile 15, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 10, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 8 defa görüştü.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.

Zübeyde Yalçın
Sabah
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