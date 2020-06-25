YÖK, 2015-bahar dönemi ALES geçerliliğini uzatmalı

Yükseköğretim Kurulu, pandemi sebebiyle iptal edilen 2020 bahar dönemi ALES'ten dolayı geçerlilik süresi dolan adayların mağduriyetlerini önlemek amacıyla 2015 bahar dönemi sınav geçerliliğini uzatmalı!

Bilindiği üzere, pandemi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 2020 Mayıs döneminde yapılması planlanan ALES 16 Ağustos 2020 tarihine ertelendi.

Bu karar çerçevesinde, 2015 İlkbahar döneminde ALES'e giren adaylar, 2020 Mayıs ayındaki sınavın ertelenmesi sebebiyle mağduriyet yaşamaktadır.

Ağustos ayında yapılacak ALES'in Eylül ayına doğru açıklanacağı düşünüldüğünde, bu süre zarfında adayların üniversitelerin akademik kadro ilanları ile lisansüstü öğrenci alım ilanlarına başvurmaları mümkün olmayacaktır.

Bu kapsamda, her ne kadar sınavı ÖSYM yapsa da, akademik kadro alımları ve lisansüstü öğrenci alımlarına yönelik ALES geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlendiği için, konuyu adayların mağduriyetini gidermesi amacıyla ilgililerin dikkatine sunuyoruz!